Торонто, Канада, , 09:40 — REGNUM Суд в Канаде приговорил Алека Минассиана, въехавшего в толпу людей в Торонто в 2018 году, к пожизненному заключению, сообщил телеканал CTV.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Суд установил, что Минассиан был разгневан на женщин, которые отказывались вступать с ним в близкие отношения. Также отмечается, что осужденный может подать прошение о досрочном освобождении через 25 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с фургоном в канадском городе Торонто произошел 23 апреля 2018 года. На одном из перекрестков города микроавтобус заехал на тротуар и сбил группу пешеходов. В результате погибли 10 человек. В полиции заявили, что наезд был совершен намеренно.