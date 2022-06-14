Пекин, 14 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил желтое предупреждение о ливнях в различных частях страны, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Dampfkasten Ливень

С 13 по 14 июня ожидается, что сильные ливни обрушатся на некоторые районы южного Китая, а также на некоторые районы провинций Юньнань, Ляонин и Шаньдун. В некоторых районах может выпасть до 180 мм осадков. В некоторых из этих регионов, вероятно, выпадет более 80 мм осадков в час, что будет сопровождаться грозами и шквалами.

Метеорологический центр рекомендовал местным органам власти провести соответствующую подготовку, принять меры по регулированию дорожного движения на участках дорог, пострадавших от сильных дождей, и регулировать движение на затопленных улицах.

Он также призвал отключить опасные наружные источники питания в низменных районах, перевести людей в безопасные районы и проверить дренажные системы в городах, на сельскохозяйственных угодьях и в прудах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.