Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев 2022 года составил $6,91 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 июня на сайте организации.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде составил $2,09 млрд, что на 36,2% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 37,3% и составил $4,82 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил около $2,73 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 39,5%.

Стоит отметить, что по итогам первых четырёх месяцев 2022 года общий товарооборот Грузии составил $5,25 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 33,4%. Отрицательный баланс был около $2,08 млрд или 39,6% внешнеторгового оборота.

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