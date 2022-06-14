Матвеевский район, Оренбургская область, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области проводится проверка по факту нападения собаки на семилетнего мальчика, сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Собака Dineshraj Goomany

Несчастный случай произошёл в селе Матвеевка. По предварительным данным полиции, ребёнок хотел погладить собаку во вдвое дома. Животное находилось на привязи. Собака проявила агрессию.

Мальчик доставлен в больницу. У него укушенная рана левой кисти и предплечья.

Стоит отметить, в 2021 году в Оренбуржье от укусов собак пострадали 5340 человек, в том числе 1881 ребёнок.