Улан-Удэ, 14 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Пять коров погибли от удара током в селе Старый Онохой Заиграевского района Бурятии. Подробности сообщили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Заиграево-инфо. 24/7 Коровы погибли от удара током в Бурятии

По данным местных властей, неизвестный водитель сбил опору высоковольтной линии. В результате оборванные провода упали на землю и ударили током животных. Местные жители сообщают, что неизвестный водитель ехал на тракторе.

«Сейчас электроэнергии в селе ещё нет, сотрудники РЭС работают на месте, ведутся подготовительные работы для установки опоры. Также для составления актов на место выезжали сотрудники полиции, специалисты ветеринарной службы, администрации посёлка Онохой», — рассказала специалист администрации посёлка Мария Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окинском районе Бурятии была организована доследственная проверка после несчастного случая, в результате которого погиб человек.

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