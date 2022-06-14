Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Новосибирские аграрии план посевной кампании выполнили на 102%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 14 июня, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наиболее существенное превышение, как всегда, по техническим культурам. Это 354 тысячи гектаров — на 98 тысяч гектаров к уровню предыдущего года, — уточнил министр. — Зерновые на уровне запланированных площадей. Также очень существенное превышение по картофелю, на 700 гектаров к показателям прошлого года».

Общий яровой сев в Новосибирской области в текущем году составил 2,7 млн гектаров.