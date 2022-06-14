Новосибирск, 14 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Новосибирские аграрии план посевной кампании выполнили на 102%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 14 июня, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

«Наиболее существенное превышение, как всегда, по техническим культурам. Это 354 тысячи гектаров — на 98 тысяч гектаров к уровню предыдущего года, — уточнил министр. — Зерновые на уровне запланированных площадей. Также очень существенное превышение по картофелю, на 700 гектаров к показателям прошлого года».

Общий яровой сев в Новосибирской области в текущем году составил 2,7 млн гектаров.