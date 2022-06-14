Севастополь, 14 июня 2022, 09:37 — REGNUM День города отмечает город-герой Севастополь 14 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Севастопольцев с праздником поздравил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил, что чуть ранее, также Екатериной II, был основан Херсон, откуда в Севастополь был переведён флот, а также Николаев, где долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, Одесса, многие другие города.
В рамках празднования утром 14 июня состоялась торжественная церемония награждения севастопольцев и трудовых коллективов, занесенных на Доску почета города Севастополя.
Праздничные мероприятий ко Дню города в Севастополе начались 13 июня. На Приморском бульваре и в Артиллерийской бухте весь день работали площадки интерактивной программы «Мой любимый Севастополь», были организованы концерты. 14 июня на площади Нахимова пройдет праздничный концерт — его начало в 19:00. В 22:00 состоится праздничный фейерверк.