Севастополь, , 09:37 — REGNUM День города отмечает город-герой Севастополь 14 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Севастопольцев с праздником поздравил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Легендарный, величественный, достойный поклонения Город-Герой! Город веры и традиций, доблести и отваги. Город — флот. Город смелых и искренних людей. Вот уже 239 лет защищает южные рубежи страны и прославляет своё имя, дарованное Указом императрицы Екатерины Второй», — обратился глава города к жителям в соцсетях.

Он напомнил, что чуть ранее, также Екатериной II, был основан Херсон, откуда в Севастополь был переведён флот, а также Николаев, где долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, Одесса, многие другие города.

«Это наша история, которую мы помним и чтим. Но история живет не только на страницах учебников, она творится и сейчас. Среди наших, на первый взгляд обычных соседей, есть настоящие герои, достойные прославленных адмиралов. Пройдёт совсем немного времени и на их подвигах будет воспитываться следующее поколение севастопольцев», — написал Развожаев.

В рамках празднования утром 14 июня состоялась торжественная церемония награждения севастопольцев и трудовых коллективов, занесенных на Доску почета города Севастополя.

Праздничные мероприятий ко Дню города в Севастополе начались 13 июня. На Приморском бульваре и в Артиллерийской бухте весь день работали площадки интерактивной программы «Мой любимый Севастополь», были организованы концерты. 14 июня на площади Нахимова пройдет праздничный концерт — его начало в 19:00. В 22:00 состоится праздничный фейерверк.