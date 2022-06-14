Абакан, 14 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено четыре новых случая COVID-19, выздоровели два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Новые носители коронавируса выявлены в Абакане, Черногорске, Таштыпском и Алтайском районах.

Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 224 случая COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечится 61 (+3) пациент с коронавирусом. В стационаре находятся 46 (+10) человек, в том числе двое — на ИВЛ.

Напомним, 13 июня в регионе было подтверждено три случая заражения, выздоровели один человек.