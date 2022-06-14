Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Циклон с юга принесет в Санкт-Петербург на неделю похолодание до +14 градусов и дожди, сообщил 14 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

По его словам, сейчас циклон начинает формироваться над севером Белоруссии и продолжит смещаться к Санкт-Петербургу.

«Сегодня во второй половине дня дождь уже подойдет к городу, а в ближайшие пару дней погода все же испортится. Температура воздуха с сегодняшних +20 градусов понизится в дождях до +14…+16 градусов, в перерывах между дождями может быть немного теплее», — заметил эксперт.

Кроме похолодания, в отдельных районах города на Неве ожидаются ливни и грозы. Также усилится ветер северного направления.

«В четверг с уходом циклона от Санкт-Петербурга осадки закончатся, но сохранится свежий ветер западного направления, так что теплее сразу не будет», — подытожил Александр Колесов.