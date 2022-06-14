Лондон, , 09:35 — REGNUM В составе украинской армии принимают участие в боевых действиях 3 тыс. солдат из Великобритании. Об этом сообщает британское издание The Independent.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

СМИ ссылается на командующего Грузинским легионом Мамуку Мамулашвили. Уточняется, что через его подразделение проходит большая часть иностранных добровольцев.

Мамулашвили рассказал, что всего на Украине воюют около 20 тыс. иностранных наёмников, в том числе 3 тыс. британцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранных наёмников из Великобритании и Марокко приговорили в ДНР к смертной казни.