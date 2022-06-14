Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM За прошедший год количество предложений на рынке труда Санкт-Петербурга сократилось на 25%, сообщили в пресс-службе аналитического отдела сервиса hh.ru.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

В Северо-Западном Федеральном округе за май 2022 года появилось 140 тыс. вакансий. Такой показатель на 23% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Также эта отметка отличается на 5% в меньшую сторону от апреля 2022 года.

Прежде всего сокращение количества вакансий отмечается в Северной столице. Этот показатель в городе уменьшился на 25%. А наименьшее сокращение предложений на рынке труда отмечено в Новгородской области — 2%. При этом в Ненецком автономном округе за год, наоборот, достигнут прирост в размере 8%.

Среди сфер, в которых произошло снижение, антилидерами являются «Страхование» (-82% вакансий), «Автобизнес» и «Госслужба» (минус 76% в каждой), а также банковская и управленческая сферы (-57%). Прирост достигнут в сфере фитнеса (+20%), в области инсталляции и сервиса (+18%), в добыче сырья (+16%). Максимум принадлежит спросу на начинающих специалистов (+42%).

Стоит отметить, что в связи с началом туристического сезона в Санкт-Петербурге вырос спрос на работников гостиниц и общепита (+14%). Рост зафиксирован также на найм домашнего персонала, работников спортивной и бьюти-сферы.

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