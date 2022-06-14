Анкара, , 09:33 — REGNUM Вооружённые силы Турции заняли боевую позицию для начала операции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 14 июня пишет турецкая газета Sabah.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«ВС Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов РПК на севере Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая активность наблюдается в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат. РПК оказывает давление мирных жителей, устанавливает блокпосты на въездах, выездах и площадях города.

Также сообщается, что американские солдаты провели совместное патрулирование с РПK.

Ранее сообщалось, что армия Турции может начать военную операцию в Сирии после завершения операции, проводимой сейчас на территории северной части Ирака.

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