Анкара, 14 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции заняли боевую позицию для начала операции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 14 июня пишет турецкая газета Sabah.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

«ВС Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов РПК на севере Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая активность наблюдается в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат. РПК оказывает давление мирных жителей, устанавливает блокпосты на въездах, выездах и площадях города.

Также сообщается, что американские солдаты провели совместное патрулирование с РПK.

Ранее сообщалось, что армия Турции может начать военную операцию в Сирии после завершения операции, проводимой сейчас на территории северной части Ирака.