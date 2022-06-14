Гай, Оренбургская область, , 09:32 — REGNUM В Оренбургской области на Гайском ГОКЕ произошло ЧП. Сотрудник получил травму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Скорая помощь Bryansku.ru

Несчастный случай произошёл в 04:55 по местному времени (02:55 мск) 14 июня. На горизонте 1205 метра был травмирован проходчик подземного рудника.

В 05:20 на место происшествия прибыли горноспасатели и скорая помощь. Сейчас пострадавший работник находится в больнице Гая. Его жизни угрозы нет. На горно-обогатительном комбинате работает специально созданная комиссия.