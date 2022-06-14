Токио, 14 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник 14 июня заявил, что «обеспокоен» быстрыми темпами ослабления иены, и пообещал, что правительство примет необходимые меры, сообщает Financial Times.

Японская йена

Судзуки сказал журналистам, что чрезмерная волатильность может повредить экономической и финансовой стабильности. Это заявление он сделал после того, как в понедельник курс иены по отношению к доллару упал до самого низкого уровня с октября 1998 года, когда японская экономика была охвачена финансовым кризисом.

«В последнее время на валютном рынке наблюдается быстрое ослабление иены, и я обеспокоен», — сказал Судзуки и добавил, что будет тесно сотрудничать с Банком Японии и уделять больше внимания событиям на валютном рынке и их влиянию на экономику и цены.

Япония, по словам Судзуки, также будет поддерживать тесную связь с валютными регуляторами стран «Большой семерки».

В пятницу 10 июня, после недели новых 20-летних минимумов, Банк Японии, Министерство финансов и Агентство финансовых услуг опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу резкого падения иены. За последние 12 месяцев курс иены по отношению к доллару упал более чем на 20%.