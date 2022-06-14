Ярославль, 14 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ярославле власти смогли найти подрядчика на ремонт улицы Первомайской в центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица Первомайская в Ярославле

Напомним, ранее аукцион дважды не состоялся, поскольку в нём никто не принял участие. На этот раз сумму контракта увеличили со 112 до 121,9 миллионов рублей и подрядчик нашёлся. Победителем аукциона стало «Рыбинское УМСР», которое в этом году уже отремонтировало улицы 1905 года, Батова и Красный съезд, а сейчас ремонтирует проспект Толбухина.

«Рыбинское УМСР» стало единственным участником аукциона, компания предложила выполнить работы без падения начальной цены. Закончить все работы «РУМСР» должно за 4 месяца.