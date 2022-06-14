Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Ульяновской области ближайшие дни сохранится жара, смена погоды ожидается 16 июня. Об этом сообщает Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Солнце и тень Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу ведомства на 14 — 17 июня, в начале недели из-за западной периферии антициклона сохранится преимущественно сухая погода при дневной температуре более +25 градусов.

16 июня может установиться облачная погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Причиной смены погоды станет фронтальный раздел атлантического циклона.

По прогнозу Гидрометцентра России, 11 — 20 июня средняя температура воздуха ожидается в Ульяновской области в пределах климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские спасатели предупредили о сохранении пожарной опасности четвёртого класса с 14 по 17 июня. Также продлён режим «жёлтого» уровня погодной опасности (стихия потенциально опасна).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области предупредили о высокой пожароопасности