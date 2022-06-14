Бухарест, , 09:30 — REGNUM Руководство Федерации румынских транспортных операторов (FORT) объявило о проведении общенациональной забастовки автоперевозчиков с требованием к правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом 14 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, наиболее масштабные протестные акции проходят в Бухаресте, Бузэу, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны.

По свидетельствам очевидцев, демонстранты блокируют въезды на автозаправочные станции и препятствуют разгрузке цистерн с горючим. Кроме того, в Бухаресте участники акции разбили палаточный городок у здания министерства экономики страны.

Полиция в ход мероприятий не вмешивается.

Напомним, в течение последнего месяца цены на горюче-смазочные материалы в Румынии выросли на 25%. При этом официальный Бухарест регулярно отчитывается в увеличении добычи нефти в стране.