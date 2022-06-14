Майкоп, , 09:29 — REGNUM В Адыгее закончился трагически полет 60-летнего мужчины на мотодельтаплане. Он погиб при крушении летательного аппарата. По данному факту проводится проверка следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 11 июня в Майкопском районе.

Дельтаплан

«Мужчина 1962 года рождения, выполняя полет на мотодельтаплане, не справился с управлением и допустил столкновение летательного аппарата в районе Даховского сельского поселения Майкопского района Республики Адыгея», — говорится в сообщении следственного органа.

По предварительным данным, при падении пилот получил травмы, не совместимые с жизнью. Остальные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.