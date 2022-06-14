Сеул, 14 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Вторая попытка запуска первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II), которая должна была состояться 15 июня, перенесена на 16 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).

Unsplash Запуск ракеты

Соответствующее решение было принято в связи с сильным ветром в районе космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо, откуда планируется осуществить запуск.

Сообщается, что сильный ветер может привести к проблемам во время установки ракеты на стартовый стол, высота которого составляет 48 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, если запуск ракеты в установленную дату окажется невозможным, то его проведут в промежутке с 16 по 23 июня.