Москва, 14 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) со дня присоединения новых территорий введено в эксплуатацию свыше 300 км автомобильных дорог, сообщается на портале мэра столицы.

«ВКонтакте» Автодороги

До конца 2022 года в Новой Москве планируется завершить строительство еще более 30 км дорог региональной транспортной сети. Основными станут дорога от Варшавского шоссе до деревни Яковлево и первая очередь трассы от Мамырей до деревни Шарапово.

В 2023 году в Троицком и Новомосковском округах Москвы планируют ввести в эксплуатацию 36,5 км новых автодорог. Отмечается, что в ТиНАО формируется новый транспортный каркас.

Как сообщало ИА REGNUM, в ТиНАО Москвы в 2022–2024 гг. планируется построить 185 км автомобильных дорог.

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