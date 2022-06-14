Донецк, , 09:28 — REGNUM За последние сутки украинские войска 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В представительстве зафиксировали 80 фактов обстрела территории ДНР за последние суткию Всего выпущено 620 единиц боеприпасов. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе мальчик 2011 года рождения.

Как сообщало ИА, пять человек погибли, ещё 35 человек получили ранения при обстреле ДНР за последние сутки.