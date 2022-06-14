Донецк, 14 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В представительстве зафиксировали 80 фактов обстрела территории ДНР за последние сутки. Всего выпущено 620 единиц боеприпасов. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе мальчик 2011 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли, ещё 35 человек получили ранения при обстреле ДНР за последние сутки.