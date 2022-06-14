Йошкар-Ола, , 09:28 — REGNUM Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев подал документы в Центризбирком республики для регистрации кандидатом на пост главы региона в предстоящих выборах. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Юрий Зайцев пресс-служба правительства Калмыкии

«Несмотря на то, что я являюсь членом партии «Единая Россия», документы я подал как самовыдвиженец. В целом считаю, что сейчас не время для политической борьбы и мы должны сплотиться», — отметил руководитель региона.

Зайцев добавил, что в течение месяца ему удалось погрузиться в региональные проблемы и появилось понимание, в каком направлении нужно двигаться для развития республики.

«Главный приоритет — это повышение качества жизни населения нашей республики. Это та цель, которую я перед собой ставлю», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии 10 июня депутаты Госсобрания республики утвердили дату выборов главы республики. Они назначены на 11 сентября 2022 года.

31 мая региональный парламент внес изменения в закон о выборах главы республики. Изменения закрепляют возможность выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица региона в порядке самовыдвижения.