Ватикан, , 09:27 — REGNUM О своем намерении провести встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре 2022 года в Казахстане заявил папа Римский Франциск. Его слова 14 июня приводит газета la Stampa, обнародовавшая отрывок беседы понтифика с руководителями европейских иезуитских изданий.

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Франциск, он должен был провести встречу с патриархом Кириллом 14 июня в Иерусалиме, однако стороны по обоюдному согласию приняли решение перенести такую встречу на более поздний срок, чтобы это не было понято неправильно.

«Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — сказал он.

Отметим, в сентябре 2022 года папа Римский Франциск собирается посетить Казахстан для того, чтобы принять участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий, который должен пройти в Нур-Султане.