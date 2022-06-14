Бухарест, , 09:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает 14 июня с двухдневным официальным визитом в Румынию. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ожидается, Э. Макрон встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром страны Николае Чукэ и рядом румынских парламентариев, а также посетит военную базу им. Михаила Когэлничану, где располагаются французские военнослужащие из состава ударной группы НАТО.

Предполагается, что в ходе встреч на высоком уровне глава французского государства обсудит возможность выделения Бухаресту дополнительных финансовых средств.

Напомним, ранее Макрон высказался в пользу «укрепления восточных рубежей Североатлантического альянса на румынской территории».