Ереван, 14 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Лидеры движения «Сопротивление», добивающегося отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сменят характер протестов в Ереване. Об этом сообщил агентству News. am вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Протесты в Ереване

«Представим программу, которая придаст Движению сопротивления новый импульс и силы, — сказал Сагателян. — Уличная борьба не прекратится, но будут изменения».

Он отметил, что вопросы прекращения борьбы за отставку правительства Пашиняна не обсуждаются, так и вопросы отдыха или приостановки протестов. Движение остановится только после достижения общей цели — «прекращения новой капитуляции Армении». Новая программа «Сопротивления» будет объявлена 14 июня вечером на митинге оппозиции на площади Франции.

Напомним, сторонники оппозиционных партий Армении обвиняют Пашиняна в «предательстве». По мнению протестующих он проводит внешнюю политику на сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану.