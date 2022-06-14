Барнаул, , 09:26 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков: во второй половине дня 14 и сутки 15 июня ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Усиление ветра ожидается в Михайловском, Угловском, Бурлинском, Тальменском, Первомайском, Калманском, Павловском районах и в Барнауле.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасность на большей части территории 3 класса, местами 1,2,4 класса.

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