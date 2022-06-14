Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области подросток на мопеде попал в ДТП. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

мопед пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, возле села Казанка 13 июня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель 2007 года рождения на мопеде не уступил дорогу легковому автомобилю. Произошло столкновение транспортных средств. Известно, что у подростка отсутствовали водительстве права.

С открытым переломом левого бедра водитель мопеда госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.