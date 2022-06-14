Уфа, , 09:24 — REGNUM Движение автотранспорта полностью перекрыто по улице Дорофеева и частично — по улице Коммунистической в Уфе в связи с ремонтом тепловой сети в центре города. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт теплотрассы

Сообщатся, что специалисты продолжают реконструировать и возводить тепловую сеть в историческом центре города, общей протяжённостью 581 погонных метров.

Отмечается, что монтаж трубопроводов производится из труб в пенополиуретановой изоляции диаметром от 325 мм до 159 мм. При этом работы проходят без отключения горячей воды жителям, поскольку подача воды идет по байпасной линии.

«В связи с этим до 15 июля 2022 года полностью перекрыто движение транспорта по улице Дорофеева и частично — по улице Коммунистической (две полосы движения из четырех)», — сообщает пресс-служба.

Специалисты рекомендуют жителям заранее планировать маршрут.