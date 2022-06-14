Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Обстрел роддома в Донецке со стороны украинских боевиков является явным нарушением международного права. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — подчеркнул он.

Дюжаррик добавил, что «это вызывает чрезвычайную обеспокоенность».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня под обстрел со стороны представителей вооружённых сил Украины (ВСУ) попал роддом, расположенный по ул. Панфилова, 3 в столице Донецкой Народной Республики. Украинские силовики открыли огонь по республиканскому центру охраны материнства и детства из артиллерии. Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников медучреждения.

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