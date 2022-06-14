Нью-Йорк, США, 14 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Обстрел роддома в Донецке со стороны украинских боевиков является явным нарушением международного права. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — подчеркнул он.

Дюжаррик добавил, что «это вызывает чрезвычайную обеспокоенность».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня под обстрел со стороны представителей вооружённых сил Украины (ВСУ) попал роддом, расположенный по ул. Панфилова, 3 в столице Донецкой Народной Республики. Украинские силовики открыли огонь по республиканскому центру охраны материнства и детства из артиллерии. Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников медучреждения.

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