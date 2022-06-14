Лондон, , 09:22 — REGNUM Во вторник 14 июня нисходящая спираль биткоина углубилась на фоне опасений по поводу стремительного роста инфляции в США, которые ударили по цифровым активам, сообщает Financial Times.

Биткойн (сс) Andre Francois

Биткоин упал на 10,3% до $20 823,56 в начале торгов, достигнув нового 18-месячного минимума на следующий день после падения более чем на 20%.

Криптовалюты и акции снижаются после того, как данные о растущей инфляции в США усилили ожидания резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, в результате чего акции на Уолл-стрит показали худшие результаты с января 2022 года.

На фондовых рынках австралийские акции снизились на 5,3%. Акции в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона также продолжили свое падение: гонконгский индекс Hang Seng и японский Topix снизились на 1,7%, китайский CSI 300 упал на 1,2%, а южнокорейский Kospi потерял 1,9%.

Однако цены на нефть стабилизировались, поскольку опасения по поводу дефицита предложения перевесили опасения по поводу локдаунов в Китае и рецессии в США. Цены на нефть марки Brent и американскую нефть WTI не изменились и составили 122,23 и 120,97 доллара за баррель соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость биткоина снизилась более чем на 11%