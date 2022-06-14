Вашингтон, 14 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Он (Остин) встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США на Украине Бриджит Бринк объявила, что киевский режим уже получил $1 млрд из обещанной Соединёнными Штатами помощи.

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