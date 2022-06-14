Воронеж, 14 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Сильный дождь стал причиной затопления улиц Воронежа во второй половине дня 13 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ливень, который длился менее часа, привёл к тому, что улицы в городе ушли под воду, судя по кадрам, которые выкладывали в сеть очевидцы, затоплено несколько автомобилей, а преодолеть отдельные улицы можно было лишь по пояс и выше в воде. На улице Пешестрелецкой потоки воды просто размыли часть дороги.

В мэрии уточнили, что «в период залпового выброса воды ливнеприёмникам требуется некоторое время, чтобы принять всю воду (от 20 минут до 2-3 часов после окончания осадков в зависимости от их количества). Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро воды, то раковина переполнится и опустошится не моментально. На городских улицах действуют те же физические законы».