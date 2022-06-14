Чебоксары, 14 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Новочебоксарске подросток обвиняется в краже денежных средств студентки: и подозреваемый, и пострадавшая проживали в студенческом общежитии. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Перед судом предстанет 15-летний студент одного из учебных заведений в Новочебоксарске. По версии правоохранителей, 26 марта 2022 года обвиняемый, проживающий в студенческом общежитии, проник в комнату проживавшей там же третьекурсницы и украл 14 тыс. рублей.

«Данные средства он потратил на ставки в букмекерских конторах», — говорят в следственном управлении.

Подозреваемого установили после обращения пострадавшей в правоохранительные органы. В ведомстве добавляют, что подросток признал вину.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Дело передано в городской суд Новочебоксарска.

В учебное заведение, где учится фигурант уголовного дела, внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах под уголовное преследование попал 17-летний житель: его обвинили в кражах из торговых центров и нападении на полицейского.

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