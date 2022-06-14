Красноярск, , 09:18 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 14 июня зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 72 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Szaopressa.com

По данным минлесхоза, остановлено распространение огня на площади 48 га. В тушении принимают участие 254 человека, задействовано 14 единиц техники. Как заверили в министерстве, населённым пунктам огонь не угрожает.

За прошедшие выходные (11-13 июня) в регионе потушили 14 лесных пожаров на площади 366 га. Очаги возгораний действовали в девяти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов.

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