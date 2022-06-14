Ростов-на-Дону, , 09:17 — REGNUM Российско-украинскую границу за последние сутки пересекли более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 13 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовской области встретили более 1,2 млн человек. На Дону, как и в ряде других регионов России, с 19 февраля действует режим ЧС.