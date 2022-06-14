Кемерово, 14 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области автопарк полиции пополнился 34 новыми служебными автомобилями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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«Новые автомобили УАЗ «Патриот» и УАЗ-396 222 отправятся в разные территории региона, — уточнили в полиции. — Транспорт передан в помощь патрульно-постовой службе полиции и в дежурные части органов внутренних дел».

Машины оборудованы средствами радиосвязи, видеорегистраторами, сигнальными приборами и другой спецтехникой.