Саратов, 14 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту смерти четырехлетнего ребенка ведется доследственная проверка. Как сообщает региональное следственное управление СКР, трагедия произошла днем 13 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

По предварительным данным, девочка, находясь в помещении квартиры, расположенной на девятом этаже дома №6 по улице Лисина в Саратове, выпала из окна. Травмированного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Девочку спасти не удалось.

ИА REGNUM напоминает, 9 июня женщина с двумя детьми в возрасте двух и шести лет пришли к гости к бабушке, проживающей в общежитии по улице Шехурдина в Саратове. Оставшись в комнате со старшим, младший из детей выпал из окна пятого этажа дома.

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