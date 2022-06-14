Рейкьявик, , 09:13 — REGNUM Сборная Исландии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в матче четвёртого тура группы 2 дивизиона В Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе сборной Исландии голы забили полузащитники Йоун Торстейнссон на девятой минуте и Торир Йоханн Хельгасон на 60-й.

У команды Израиля отличился хавбек Дор Перец на 65-й минуте. Кроме того, автоголом отметился исландский защитник Даниэль Гретарссон.

На сегодняшний день сборная Израиля набрала пять очков и занимает первое место в группе. Сборная Исландии идёт на втором месте с тремя очками.