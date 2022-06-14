Москва, , 09:12 — REGNUM С января 2022 года стоимость стали и стального проката упала на 40%, сообщает газета «Ведомости».

Сталь Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание ссылается на данные рейтингового агентства «Русмет». При этом в конце мая цены в России сравнялись со стоимостью продукции на зарубежных площадках. Аналитики объяснили снижение падением интереса к металлу, а также укреплением рубля к доллару.

В отрасли, согласно публикации, оценивают ситуацию на рынке как напряжённую, поскольку из-за курса рубля экспорт малорентабелен, а на внутреннем рынке ожидается падение загрузки.