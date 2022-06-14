Оренбург, 14 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда за полученную на производстве травму, сообщили пресс-службе Ленинского райсуда города.

Pixabay.com Деньги

Истец указал, что работал бурильщиком. Во время трудовой деятельности с ним произошел несчастный случай. Понадобился курс лечения. В последующем мужчине установили третью группу инвалидности.

Мужчина подал иск, где потребовал компенсацию морального вреда. Представитель ответчика посчитал указанную сумму компенсации завышенной.

»Факт получения истцом травмы на производстве подтвержден материалами дела. Учитывая, что в результате полученной травмы истец длительное время находился на лечении в больницах, что причинило ему и его родным моральные страдания, в настоящее время является инвалидом третьей группы, а также принцип разумности и справедливости, суд счел необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе суда. Решение суда вступило в законную силу.