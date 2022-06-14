Цхинвал, , 09:11 — REGNUM Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во главе делегации отправился в Москву для обсуждения вопроса по проведению референдума об объединении республики с Россией. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«В состав делегации также входят председатель парламента РЮО Алан Тадтаев, председатель Верховного суда РЮО Олеся Кочиева, председатель ЦИК РЮО Эмилия Гагиева, и. о. министра иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев и государственный советник президента РЮО Константин Кочиев», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что консультации по вопросу референдума об объединении начнутся 14 июня в Москве.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Сменивший его Гаглоев приостановил эту процедуру. Он отметил, что это следует делать только с учётом мнения Москвы.

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