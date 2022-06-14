Тюмень, , 09:11 — REGNUM Большинство жителей Тюменской области занимаются организацией отдыха самостоятельно. Результаты опроса тюменцев опубликовал Центр управления регионом.

ЦУР Тюменской области

Самостоятельно организацией отдыха занимаются 57% тюменцев и лишь 12% обращаются к туроператорам. Проводить отпуск в поездках предпочитают тюменцы в возрасте от 35 до 54 лет. Причём 50% тюменских туристов выбирают пляжный отдых, 45% — экскурсионно-познавательный.

С семьёй путешествуют 42% тюменских респондентов, 33% отдыхают с друзьями или супругами. Важными факторами являются для тюменцев живописная природа (50% опрошенных) и наличие водоёма (44%).

В основном тюменцы отправляются в путешествия летом — 67%, для остальных время года не имеет значение.

Опрос проводился в социальных сетях в середине мая 2022 года. В нём приняли участие 619 жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 65 лет.