Владикавказ, , 09:10 — REGNUM В Северной Осетии произошло убийство в больнице. Был убит пассажир такси, который вступил в конфликт с водителем и ранил его. Задержаны двое подозреваемых в совершении преступления — родственники таксиста, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Убийство

Инцидент произошел вечером 11 июня в городе Владикавказе. Возле одного из домов по улице Маркуса в ходе ссоры пассажир нанес водителю проникающий удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Сам нападавший тоже получил травму в результате конфликта.

Его задержали и доставили на скорой в ту же больницу, где находился водитель такси. Во время осмотра его врачами в приемное отделение медучреждения ворвались два родственника таксиста. Один нанес жертве колото-резанные раны, другой выстрелил из пистолета. В результате пострадавший скончался от полученных травм.

В настоящее время по данному делу проводятся проверки прокуратуры и Следственного комитета.