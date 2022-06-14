Волчанск, Свердловская область, , 09:10 — REGNUM Попавший в Волчанске Свердловской области в ДТП автобус перевозил рабочих механического завода. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Автобус принадлежит ООО «Автоперевозчик». За рулём находился мужчина 1962 года рождения. Его госпитализировали.

По предварительным данным, из пассажиров больше никто не обращался за медпомощью. Данные об остальных пострадавших уточняются.

Прокуратура Карпинска проводит проверку. Также, как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Напомним, ДТП случилось утром 14 июня.

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