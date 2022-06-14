Париж, , 09:09 — REGNUM На данный момент у президента Франции Эммануэля Макрона нет точных планов по поводу его визита в Киев. Об этом 14 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Прорабатываются несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с президентов Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги собираются в июне приехать с визитом в Киев.