Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали пятеро детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 13 июня ДТП произошло около посёлка Новая Майна Мелекесского района на дороге Димитровград — Узюково — Тольятти. По предварительным данным надзорного ведомства, водитель «Нивы» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с идущей по встречной полосе «Ладой Приорой»

В прокуратуре сообщают, что в результате аварии пострадали десять человек, включая пятерых детей: из них с различными травмами госпитализированы в больницы водитель «Жигулей», а также по четыре пассажира в каждой из машин.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ДТП с пять пострадавшими произошло в Ульяновской области 7 июня на трассе Димитровград — Чувашский Сускан в Мелекесском районе. По данным полиции, водитель «Форда Куга» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с «Ладой Грантой».

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